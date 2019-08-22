MHK'den ilginç atama

MHK, Galatasaray'ın sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı mücadeleye Mete Kalkavan'ı atadı. Deneyimli hakem en son 8 Mayıs 2016’da Cimbom’un Kartal’a yenildiği derbiyi yönetmişti. O tarihten beri de Türk Telekom’a gönderilmiyordu.

MHK, Galatasaray'ın sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı mücadeleye Mete Kalkavan'ı atadı. Deneyimli hakem iç sahada en son 8 Mayıs 2016'da Cimbom'un Beşiktaş'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı yönetmişti. Sarı-kırmızılıların tepkisini çeken Kalkavan o tarihten bu yana Türk Telekom Stadı'ndaki maçlara atanmıyordu. MHK uzun süren bu duruma son verdi.

TERİM KIZMIŞTI

Galatasaray ile Mete Kalkavan'ın arası bir hayli açık. Selçuk İnan, bir maçta tartıştığı deneyimli hakem hakkında, "Biz onlara saygı duyuyoruz. Onlardan da saygı bekliyoruz. Mete Kalkavan benimle konuşurken haddini bilecek" demişti. Fatih Terim de geçen sezon yönetimini beğenmediği Kalkavan'ı Konyaspor maçı sonrası saha içine girerek protesto etmişti.

İKİ HAKEM KIZAKTA

MHK geçen hafta Denizlispor- G.Saray mücadelesinde düdük çalan Abdulkadir Bitigen ile F.Bahçe-Gazişehir karşılaşmasını yöneten Arda Kardeşler'e bu hafta maç vermedi.

Aslan, Mete Kalkavan'ın yönettiği 19 maçın 9'unda puan kaybederken, 10 galibiyet, 6 beraberlik, 3 de yenilgi aldı.