22 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

MHK'den ilginç atama

MHK'den ilginç atama
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.08.2019

, Galatasaray'ın sahasında 'u ağırlayacağı mücadeleye 'ı atadı. Deneyimli hakem en son 8 Mayıs 2016’da Cimbom’un ’a yenildiği derbiyi yönetmişti. O tarihten beri de Türk Telekom’a gönderilmiyordu.

, Galatasaray'ın sahasında 'u ağırlayacağı mücadeleye 'ı atadı. Deneyimli hakem iç sahada en son 8 Mayıs 2016'da Cimbom'un 'a 1-0 yenildiği karşılaşmayı yönetmişti. Sarı-kırmızılıların tepkisini çeken Kalkavan o tarihten bu yana Türk Telekom Stadı'ndaki maçlara atanmıyordu. MHK uzun süren bu duruma son verdi.

TERİM KIZMIŞTI
Galatasaray ile Mete Kalkavan'ın arası bir hayli açık. Selçuk İnan, bir maçta tartıştığı deneyimli hakem hakkında, "Biz onlara saygı duyuyoruz. Onlardan da saygı bekliyoruz. Mete Kalkavan benimle konuşurken haddini bilecek" demişti. de geçen sezon yönetimini beğenmediği Kalkavan'ı Konyaspor maçı sonrası saha içine girerek protesto etmişti.

İKİ HAKEM KIZAKTA
MHK geçen hafta Denizlispor- G.Saray mücadelesinde düdük çalan Abdulkadir Bitigen ile F.Bahçe-Gazişehir karşılaşmasını yöneten Arda Kardeşler'e bu hafta maç vermedi.

Aslan, Mete Kalkavan'ın yönettiği 19 maçın 9'unda puan kaybederken, 10 galibiyet, 6 beraberlik, 3 de yenilgi aldı.

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