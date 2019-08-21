21 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Cordoba'dan Falcao yorumu

Cordoba'dan Falcao yorumu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.08.2019

Türkıye'de bir dönem ve formaları giyen eski Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba, Fox Sports'ta katıldığı programda 'nun 'a transferi hakkında konuştu.

'nun kaliteli bir futbolcu olduğunu söyleyen Cordoba, ", 'nin en önemli kulüplerinden biri. Önemli bir taraftar desteği var ve Falcao da bu ortamda bana göre başarılı olacaktır" şeklinde konuştu.
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