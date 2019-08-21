21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Cordoba'dan Falcao yorumu
Giriş Tarihi: 21.08.2019
Türkıye'de bir dönem Beşiktaş ve Antalyaspor formaları giyen eski Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba, Fox Sports'ta katıldığı programda Falcao'nun Galatasaray'a transferi hakkında konuştu.
Falcao'nun kaliteli bir futbolcu olduğunu söyleyen Cordoba, "Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Önemli bir taraftar desteği var ve Falcao da bu ortamda bana göre başarılı olacaktır" şeklinde konuştu.
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