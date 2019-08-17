17 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Cimbom'a Ibe iddiası

Cimbom'a Ibe iddiası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.08.2019

İngiliz basını, 'ın Bournemouth'ta forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ilgilendiğini duyurdu.

Ada basını, G.Saray'ın Bournemouth'ta forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ilgilendiğini duyurdu. Yıldız futbolcu Napoli, ve Espanyol'un de talep ettiği belirtildi. Ancak transfere en yakın kulübün İskoç ekibi Celtic olduğu belirtildi. Ibe'ın da Celtic'e sıcak baktığı ifade edildi.
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