17 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Cueller Bologna'ya

İşte Cuellar'ın yeni adresi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.08.2019

'ın  döneminde istediği isimler arasında adı geçen 'ın 8 milyon Euro karşılığında Bologna'ya gittiği belirtildi.

Galatasaray'ın döneminde istediği isimler arasında adı geçen 'ın Bologna'ya gittiği belirtildi. Kolombiyalı orta saha oyuncusunun 8 milyon euro'ya transfer olacağı kaydedildi. Bu sene 16 maçta forma giyen Cuellar, Kolombiya ile Copa Amerika'da da boy göstermişti.
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