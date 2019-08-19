19 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Nzonzi göreve

Nzonzi göreve
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.08.2019

Süper Lig'in açılış maçında Denizli'ye 2-0 yenilen G.Saray'da teknik heyet kadro değişikliğine gidiyor. Ligin ikinci haftasında evinde 'yı konuk edecek sarı- kırmızılı takım ilk 11'inde rotasyon yapacak.

Denizli karşılaşmasında skor 0-0'ken penaltıdan yararlanamayan , yedek kulübesine çekilecek ilk isim olacak. Tecrübeli futbolcunun yerine yeni Steven Nzonzi forma giyecek.

DIAGNE KULÜBEYE

Radamel Falcao transferinin yetişmesi halinde ise forvet bölgesinde de değişiklik olacak. Teknik heyet, takımla idman yapması ve hazır olması halinde Kolombiyalı yıldızı ilk 11'de sahaya sürecek. Denizlispor karşısında varlık gösteremeyen Diagne kulübeye geçecek.

FEGHOULI GERİ DÖNÜYOR

Ligin ilk maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao'nun yerine stoper bölgesinde Donk görev yapacak. Teknik heyet ayrıca takımın sağ tarafını da yenileyecek. Denizli maçında sağ bek Mariano ile sağ açık oynayan Jimmy, maçında yedek soyunacak. Bu iki ismin yerine ise Linnes ve iyileşen Feghouli forma giyecek.

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