Nzonzi göreve

Süper Lig'in açılış maçında Denizli'ye 2-0 yenilen G.Saray'da teknik heyet kadro değişikliğine gidiyor. Ligin ikinci haftasında evinde Konya'yı konuk edecek sarı- kırmızılı takım ilk 11'inde rotasyon yapacak.

Denizli karşılaşmasında skor 0-0'ken penaltıdan yararlanamayan Selçuk İnan, yedek kulübesine çekilecek ilk isim olacak. Tecrübeli futbolcunun yerine yeni transfer Steven Nzonzi forma giyecek.

DIAGNE KULÜBEYE

Radamel Falcao transferinin yetişmesi halinde ise forvet bölgesinde de değişiklik olacak. Teknik heyet, takımla idman yapması ve hazır olması halinde Kolombiyalı yıldızı ilk 11'de sahaya sürecek. Denizlispor karşısında varlık gösteremeyen Diagne kulübeye geçecek.

FEGHOULI GERİ DÖNÜYOR

Ligin ilk maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao'nun yerine stoper bölgesinde Donk görev yapacak. Teknik heyet ayrıca takımın sağ tarafını da yenileyecek. Denizli maçında sağ bek Mariano ile sağ açık oynayan Jimmy, Konya maçında yedek soyunacak. Bu iki ismin yerine ise Linnes ve iyileşen Feghouli forma giyecek.