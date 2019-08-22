22 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Kostas Mitroglou PSV formasını giydi

Kostas Mitroglou PSV formasını giydi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.08.2019

'dan kiralık olarak ekibi 'ye giden Yunan futbolcu , yeni takımının formasını giydi.

'dan 'nın ekibine kiralık olarak giden Yunan golcü , yeni takımına imzayı attı. Bu sezon PSV'nin başarısı için mücadele edecek Mitroglou, yeni takımının formasını giydi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda çok fazla gülmemesine atıfta bulunuldu ve hem normal hem de gülerken fotoğrafları servis edildi.

Kostas Mitroglou, transferi hakkındaki açıklamasında ise, "Kariyerimde macera dolu. PSV bu seçim için harika bir adım. Takımıma fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel, takımda yaşanan sakatlıklardan ve ayrılacak isimlerden dolayı hücum hattını güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve bu kapsamda da Mitroglou'yu ettiklerini belirterek, Yunan golcünün deneyimli, ne yapması gerektiğini bilen bir futbolcu olduğunu söyledi.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 9 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist ile mücadele etti.

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