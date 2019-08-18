Falcao şart oldu

Senegalli oyuncu, 72 dakikada 1 kez isabet buldu. Muslera’dan daha az topla buluştu. 9 ikili mücadelenin ancak 3’ünü kazanabildi. Maç sonrası, Falcao sesleri daha da yükseldi

Galatasaray'da herkes Radamel Falcao'nun yolunu gözlerken Mbaye Diagne, yeterli olmadığını bir kez daha gösterdi. Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 72 dakika süre alan golcü oyuncu, 1 şutunda isabet sağladı. Yüzde 80 pas isabeti ile oynadı. 9 ikili mücadelenin ancak 3'ünü kazandı. 2 hava topu mücadelesinden 1'inde başarılı oldu. Oyunda kaldığı süre içinde 25 kez topla buluşurken, Fernando Muslera 42 kez topla oynadı. Kilit pas atamadı, adam da geçemedi.

MONACO'YA YENİ TEKLİF

Bu durum Falcao seslerinin daha yükselmesine neden olurken gözler yeniden Galatasaray ile Monaco arasındaki görüşmelere çevrildi. Öte yandan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao'yu G.Saray'a getirmek için her yolu deniyor. Denizli maçı sonrası "Monaco ikinci başkanıyla (Petrov) inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Monaco ile birbirimizi kardeş kulüp ilan ettik" diyen Albayrak'ın, bonservis isteyen Fransız ekibine İstanbul'da 3 yıl üst üste geliri tamamen Monaco'ya kalacak şekilde üç hazırlık maçı önerdiği ortaya çıktı.