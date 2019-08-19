19 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Nzonzi ilk antrenmanına çıktı

Nzonzi ilk antrenmanına çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.08.2019

, 'in ikinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmanın teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki kısmında ise ilk olarak koordinasyon ve interval koşu çalışması yapıldı. Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise interval koşunun ardından çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrasında tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Steven Nzonzi, takımla beraber ilk antrenmanında yer aldı.

Sakatlığı yeni atlatan Şener Özbayraklı ve Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı. Taşdemir'in çarşamba günü takımla birlikte çalışmalara katılması planlanlandığı belirtildi.

Sarı kırmızılı ekip, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken... G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...
Falcao'dan Jardim'e şok! Ben artık Galatasaraylıyım Falcao'dan Jardim'e şok! "Ben artık Galatasaraylıyım"
Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya... Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör