Galatasaray'da Nzonzi ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Antrenmanın teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki kısmında ise ilk olarak koordinasyon ve interval koşu çalışması yapıldı. Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise interval koşunun ardından çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrasında tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Steven Nzonzi, takımla beraber ilk antrenmanında yer aldı.

Sakatlığı yeni atlatan Şener Özbayraklı ve Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı. Taşdemir'in çarşamba günü takımla birlikte çalışmalara katılması planlanlandığı belirtildi.

Sarı kırmızılı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.