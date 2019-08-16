Radamel Falcao kadroya alındı! Galatasaray transfer haberleri

Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'da son dakika gelişmesi... Monaco, Metz ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Galatasaray'a transfer olması beklenen ve transferi için yoğun mesai harcanan Radamel Falcao kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın transfer gözdesi Radamel Falcao, Monaco'nun deplasmanda Metz ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

Ayrıca bu sezon transfer edilen Onyekuru ve Ben Yedder de maç kadrosunda.

Bilindiği üzere, Fransız kulübü forvet hattını yeni bir isimle takviye edecek ve Falcao'nun Galatasaray'a gelişi sağlanacaktı.

Hatta ikinci Başkan Abdürrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Fransa'ya giderek Falcao ile biraraya gelmiş ve ikili birlikte fotoğraf vermişti.