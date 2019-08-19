Eski Galatasaraylı Drogba da aday oluyor!
Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski yıldız futbolcu Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahili'nin gelecek aralık ayında yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını koydu.
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, futbolu bırakmasına rağmen bu sporda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Fildişi Sahilli eski futbolcu, ülkesinin futbol federasyonu başkanlığı için aday oldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre Drogba, adaylık için gerekli dosyayı yetkililere ulaştırdı.
41 yaşındaki Drogba'nın adaylıkta yalnız olamayacağı ifade ediliyor. PSG'nin eski futbolcusu Bonaventure Kalou'nun da adaylar arasında yer alanacağı bildiriliyor.
Mecvut başkan Augustin Sidy Diallo'nun da tartışmalı olmasına rağmen başkanlığa adaylığını yeniden koyabileceği belirtildi. Nihai liste yakın zamanda açıklanacak.
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