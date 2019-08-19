19 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Eski Galatasaraylı Drogba da aday oluyor!

Drogba da aday oluyor!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.08.2019

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski yıldız futbolcu , ülkesi Fildişi Sahili'nin gelecek aralık ayında yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını koydu.

Galatasaray'ın eski yıldızı , futbolu bırakmasına rağmen bu sporda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Fildişi Sahilli eski futbolcu, ülkesinin federasyonu başkanlığı için aday oldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre Drogba, adaylık için gerekli dosyayı yetkililere ulaştırdı.

41 yaşındaki Drogba'nın adaylıkta yalnız olamayacağı ifade ediliyor. PSG'nin eski futbolcusu Bonaventure Kalou'nun da adaylar arasında yer alanacağı bildiriliyor.

Mecvut başkan Augustin Sidy Diallo'nun da tartışmalı olmasına rağmen başkanlığa adaylığını yeniden koyabileceği belirtildi. Nihai liste yakın zamanda açıklanacak.

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