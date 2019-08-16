16 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Roma Nzonzi'yi resmen açıkladı açıkladı

Roma Nzonzi'yi açıkladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.08.2019

'ın transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu için Roma kulübünden açıklama geldi. İtalyan kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla Fransız futbolcunun 1+1 yıllığına sarı-kırmızılılara kiralandığını duyurdu.

Roma, 30 yaşındaki 'nin 1+1 yıllığına 'a kiralandığını ve satın alma opsiyonunun da sarı kırmızılı kulüpte olduğunu resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, ilk sezon oyuncu için bedel ödemeyecek olan Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Fransız oyuncuyu kiralamak istemesi durumunda 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan Galatasaray'ın oyuncunun satın alma opsiyonunu Haziran 2020'ye kadar kullanması durumunda 16 milyon euro ödeyeceği, Haziran 2021'e kadar kullanması durumunda ise 13 milyon euro vereceği kaydedildi.

GEÇEN SEZON 27 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya 27 milyon euro bedelle olan 30 yaşındaki Nzonzi, 'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. 'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken... G.Saray'a transferde kötü haber! Gelecek diye beklenirken...
G.Saray sezonu açıyor! İşte Terim'in Denizlispor 11'i G.Saray sezonu açıyor! İşte Terim'in Denizlispor 11'i
Radamel Falcao İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi Radamel Falcao İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör