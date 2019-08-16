Roma Nzonzi'yi resmen açıkladı açıkladı

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Steven Nzonzi için Roma kulübünden açıklama geldi. İtalyan kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla Fransız futbolcunun 1+1 yıllığına sarı-kırmızılılara kiralandığını duyurdu.

Roma, 30 yaşındaki Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını ve satın alma opsiyonunun da sarı kırmızılı kulüpte olduğunu resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, ilk sezon oyuncu için bedel ödemeyecek olan Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Fransız oyuncuyu kiralamak istemesi durumunda 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.



Öte yandan Galatasaray'ın oyuncunun satın alma opsiyonunu Haziran 2020'ye kadar kullanması durumunda 16 milyon euro ödeyeceği, Haziran 2021'e kadar kullanması durumunda ise 13 milyon euro vereceği kaydedildi.



GEÇEN SEZON 27 MİLYON EURO ÖDENDİ



Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya 27 milyon euro bedelle transfer olan 30 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.