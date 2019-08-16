Denizlispor 2-0 Galatasaray | Maç sonucu

Süper Lig'de sezonun açılış maçında Yukatel Denizlispor, son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Denizlispor ile Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun açılış maçında karşılaştı. Son şampiyon Galatasaray deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona mağlubiyetle başladı. Ev sahibi Denizlispor'a 3 puanı getiren gollleri Recep Niyaz ve Rodallega kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Babel'in sağ kanattan yaptığı ortada Yukatel Denizlispor savunmasından seken top kaleciyi de geçti. Ancak topun kendisine doğru geldiğini fark edemeyen Diagne, pozisyonu değerlendiremedi.

23. dakikada Rodallega'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.

25. dakikada top Galatasaray yarı sahasında iken hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı üzerine Yukatel Denizlispor ceza sahası içindeki pozisyonu inceledi. Bitigen, Oğuz Yılmaz ile Diagne arasındaki pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 29'uncu dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, kaleci Stackhowiak topu kurtardı.

32. dakikada Aissati'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda, top direkten döndü. Barrow'un kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

Karşılaşmada ilk sarı kartını 34. dakikada gören Marcao, 43. dakikada orta alanda Rodallega'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.



62. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Tiago Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Bergdich'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

90. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Mbamba'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.