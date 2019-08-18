18 Ağustos 2019, Pazar

GALATASARAY

Onyekuru Falcao'ya Galatasaray'ı anlattı

Onyekuru Falcao'ya G.Saray'ı anlattı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.08.2019

'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru da Falcao'nun transferi için kolları sıvadı.

Metz deplasmanına giderken Kolombiyalı yıldız ile oturan Onyekuru, Falcao'ya yol boyunca eski takımını anlattı. Başarılı oyuncunun, "G.Saray ile ilgili herkesten çok güzel hikayeler duydum. Orada oynamak benim için ayrı bir heyecan olacak. Taraftarlarla buluşacağım günü bekliyorum" dediği öğrenildi.
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