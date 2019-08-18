Onyekuru Falcao'ya Galatasaray'ı anlattı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru da Falcao'nun transferi için kolları sıvadı.

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Metz deplasmanına giderken Kolombiyalı yıldız ile oturan Onyekuru, Falcao'ya yol boyunca eski takımını anlattı. Başarılı oyuncunun, "G.Saray ile ilgili herkesten çok güzel hikayeler duydum. Orada oynamak benim için ayrı bir heyecan olacak. Taraftarlarla buluşacağım günü bekliyorum" dediği öğrenildi.