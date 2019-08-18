Galatasaray'da orta saha çöktü

Selçuk İnan’ın penaltı kaçırması, Seri’nin katkı sağlayamaması, Belhanda’nın ikili mücadelelerde yerden kalkamaması mağlubiyetin ana nedenleri olarak gösterild

Sezonun ilk maçında deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olan G.Saray'da fatura orta sahaya kesildi. Yaptığı flaş transferlerle sezona hızlı bir giriş yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, penaltı kaçırdıkları maçta yeşil-siyahlılara boyun eğmekten kurtulamadı. Maça hızlı başlayan Aslan karşılaşma 0-0 devam ederken 29'uncu dakikada kaptan Selçuk İnan'ın ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı. Öne geçme şansını cömert bir şekilde harcayan sarı-kırmızılılar, 43'te Marcao'nun oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı ve dengeler tamamen değişti. Denizlispor ikinci yarıda attığı gollere geçen sezonun şampiyonunu 2-0 mağlup etmeyi başardı.

TAKIMA KATKI VEREMEDİLER

Sarı-kırmızı oyuncular arasında en sert eleştirileri orta sahada görev yapan isimler aldı. Penaltı atışından yararlanamayan Selçuk, ayrıca 5 de top kaybı yaptı. 17 Eylül 2016'daki Rizespor maçından bu yana Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçıran Selçuk'un bu kariyerinde kaçırdığı 3'üncü penaltı oldu. Orta sahanın önemli isimlerinden Belhanda, girdiği 16 ikili mücadelenin 13'ünü kaybetti ve sadece yüzde 19 başarı sağladı. İlk 45 dakika oyunda kalan yeni transfer Seri, 45 kez topla oynadı, 2 top çalma dışında takıma hiçbir katkısı olmadı. İkinci yarı oyuna giren Donk da 1 kilit pas ve 3 uzaklaştırma dışında takıma katkı vermedi.