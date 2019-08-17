17 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Monaco'dan flaş Falcao açıklaması!

Monaco'dan flaş Falcao açıklaması!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 Giriş Tarihi: 17.08.2019

çalışmalarını sürdüren 'da transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kolombiyalı yıldıza imza attırmak için gün sayan sarı-kırmızılılarda taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Fransız ekibi , Falcao ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'ın aylardır peşinde olduğu Falcao'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Kolombiyalı yıldız Metz karşılaşması kadrosuna dahil edilmedi.

Önceki hafta Lyon maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Falcao, bu hafta da sakatlığı sebep gösterilerek kadroya alınmadı. Golcü oyuncunun son antrenmanda aldığı darbe sebebiyle kadroya alınmadığı belirtildi.

'nun yeni transferleri Ben Yedder ve Onyekuru ise maça ilk 11'de başlıyor.

Galatasaray cephesinden Abdurrahim Albayrak dün oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada Falcao'nun yüzde 99 ihtimalle bittiğini Galatasaray formasını giyeceğini söylemişti. Falcao'nun önümüz haftaiçi 'a gelmesi bekleniyor.

İşte Monaco'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da şok ayrılık! Galatasaray'da şok ayrılık!
Hakan Balta'nın oğlu dünya devine transfer oldu Hakan Balta'nın oğlu dünya devine transfer oldu
Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör