15 Ağustos 2019, Perşembe
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"İyi şanslar evlat"
Giriş Tarihi: 15.08.2019
Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, Fatih Terim'e teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Genç yıldız, Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonsuza kadar minnettarım" notunu düştü.
Geçen sezon Galatasaray'ın öne çıkan isimleri arasında yer alan ve Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, Fatih Terim'e teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Genç yıldız, Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonsuza kadar minnettarım" notunu düştü. Terim de bu mesajı alıntılayarak, "İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum" cevabını yazdı
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