15 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

"İyi şanslar evlat"

İyi şanslar evlat
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.08.2019

Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, 'e teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Genç yıldız, Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonsuza kadar minnettarım" notunu düştü.

Geçen sezon Galatasaray'ın öne çıkan isimleri arasında yer alan ve Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, 'e teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Genç yıldız, Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonsuza kadar minnettarım" notunu düştü. Terim de bu mesajı alıntılayarak, "İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum" cevabını yazdı
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