Galatasaray'da Hasan Şaş görevinden istifa etti

Süper Lig'de yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sezonun açılış maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak lige mağlubiyetle başlayan Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Galatasarayıma, hocama ki adam gibi adam Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, Süper Lig'de dün oynanan Yukatel Denizlispor maçında rakip taraftarlarla tartışma yaşamıştı.

İşte o paylaşım: