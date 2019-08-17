17 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Hasan Şaş görevinden istifa etti

Galatasaray'da şok ayrılık!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 Giriş Tarihi: 17.08.2019

'de yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan 'da beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü , görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sezonun açılış maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak lige mağlubiyetle başlayan 'da şok bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Galatasarayıma, hocama ki adam gibi adam Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, 'de dün oynanan Yukatel Denizlispor maçında rakip taraftarlarla tartışma yaşamıştı.

İşte o paylaşım:

Denizli'de Necati Ateş ve Hasan Şaş ile gerilim

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