15 Ağustos 2019, Perşembe
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Efsanelere ortak jübile
Giriş Tarihi: 15.08.2019
Galatasaray yönetimi, futbolu bırakan iki unutulmaz futbolcu Didier Drogba ve Wesley Sneijder'e ortak jübile yapmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, bu büyük organizasyon için Chelsea, Real Madrid, Milan gibi takımlarla görüşme halinde...
Galatasaray yönetimi, futbolu bırakan iki unutulmaz futbolcu Didier Drogba ve Wesley Sneijder'e ortak jübile yapmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, bu büyük organizasyon için Chelsea, Real Madrid, Milan gibi takımlarla görüşme halinde... Şimdi bu tarihi buluşma için uygun takvim ve rakip aranıyor.
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