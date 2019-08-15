15 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Efsanelere ortak jübile

Efsanelere ortak jübile
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.08.2019

Galatasaray yönetimi, futbolu bırakan iki unutulmaz futbolcu ve Wesley 'e ortak jübile yapmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, bu büyük organizasyon için Chelsea, , Milan gibi takımlarla görüşme halinde...

Galatasaray yönetimi, futbolu bırakan iki unutulmaz futbolcu ve Wesley 'e ortak jübile yapmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, bu büyük organizasyon için Chelsea, , Milan gibi takımlarla görüşme halinde... Şimdi bu tarihi buluşma için uygun takvim ve rakip aranıyor.
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