17 Ağustos 2019, Cumartesi
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"Sabırsızlanıyorum"
Giriş Tarihi: 17.08.2019
1+1 yıllığına kiralanan Nzonzi’ye yıllık 3.25 milyon euro ödenecek. Fransız yıldız, “Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi
Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi 1+1 yıllığına kiralandı. Roma'ya ilk sezon için bedel ödenmeyecek. Cimbom gelecek sezon da kiralamak isterse 500 bin euro verecek. 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon satın alınması durumunda 16, gelecek sezon transfer edilirse 13 milyon euro ödenecek. İmza sonra stadı gezen Nzonzi, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Nzonzi, "Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çok büyük hedeflerimizin olduğunu düşünüyorum. Bir an evvel işe koyulmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumu gördükten sonra taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum, çok heyecan verici bir şey. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Çok çalışıp, iyi işler yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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