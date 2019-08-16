16 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

15 dakikada ikna etti

15 dakikada ikna etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.08.2019

Comolli’ye ‘Hayır’ diyen Nzonzi, Hanedar’ın teklifini çok da düşünmeden kabul etti.

Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bir türlü ikna edemediği Steve Nzonzi'yi, İdari Menajeri Şükrü Hanedar tek seferde etkilemeyi başardı. Comolli vatandaşına, Fenerbahçe'nin 4. yıldızı takmak için 'de şampiyonluğu hedeflediğini söyledi. Hanedar ise, "Galatasaray'ın son iki sezonun şampiyonu olduğunu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final" istediklerinden bahsetti. Yaklaşık 15 dakikalık görüşme sonunda, Galatasaray'ın başarı ve hedeflerinden etkilenen Nzonzi, sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etti.

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