16 Ağustos 2019, Cuma
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15 dakikada ikna etti
Giriş Tarihi: 16.08.2019
Comolli’ye ‘Hayır’ diyen Nzonzi, Hanedar’ın teklifini çok da düşünmeden kabul etti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bir türlü ikna edemediği Steve Nzonzi'yi, Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar tek seferde etkilemeyi başardı. Comolli vatandaşına, Fenerbahçe'nin 4. yıldızı takmak için Türkiye'de şampiyonluğu hedeflediğini söyledi. Hanedar ise, "Galatasaray'ın son iki sezonun şampiyonu olduğunu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final" istediklerinden bahsetti. Yaklaşık 15 dakikalık görüşme sonunda, Galatasaray'ın başarı ve hedeflerinden etkilenen Nzonzi, sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etti.
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