15 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Denizli'de

Galatasaray kafilesi Denizli'de
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.08.2019

, 'in ilk haftasında yarın ile yapacağı karşılaşma için 'ye geldi. 'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Takımlarını destekleyen taraftarlar, futbolculara çiçek verip öz çekim yaptı.

Daha sonra kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki otele geldi.

Taraftarlar, burada da futbolculara büyük ilgi gösterdi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı olan ve hafta içinde bel fıtığı ameliyatı edilen teknik direktör , kafilede yer almadı.

ile Galatasaray, yarın saat 20.30'da Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



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