15 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Para yağıyor

Para yağıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.08.2019

Galatasaray'a para yağıyor. Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Türkiye'ye ayrılan market payını da kasasına koyacak. Ayrıca , Basel ve Porto'nun elenmesi de Cimbom'a yaradı.

Türkiye'yi bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde tek başına temsil edecek Galatasaray'a para yağıyor. Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Türkiye'ye ayrılan market payını da kasasına koyacak. Ayrıca , Basel ve Porto'nun elenmesi de Cimbom'a yaradı. Sarı-kırmızılıların katsayı parasına 3.3 milyon euro daha eklenmiş oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber
Efsanelere ortak jübile Efsanelere ortak jübile
İyi şanslar evlat "İyi şanslar evlat"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör