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Para yağıyor
Giriş Tarihi: 15.08.2019
Galatasaray'a para yağıyor. Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Türkiye'ye ayrılan market payını da kasasına koyacak. Ayrıca Dinamo Kiev, Basel ve Porto'nun elenmesi de Cimbom'a yaradı.
Türkiye'yi bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde tek başına temsil edecek Galatasaray'a para yağıyor. Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Türkiye'ye ayrılan market payını da kasasına koyacak. Ayrıca Dinamo Kiev, Basel ve Porto'nun elenmesi de Cimbom'a yaradı. Sarı-kırmızılıların katsayı parasına 3.3 milyon euro daha eklenmiş oldu.
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