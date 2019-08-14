14 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Nzonzi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 Giriş Tarihi: 14.08.2019

, Roma'da forma giyen orta saha oyuncusu 'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

çalışmalarını sürdüren 'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip Roma forması giyen transferini bitirdi.

Sarı Kırmızılı kulüp Steven Nzonzi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığnı 'a bildirdi.

Galatasaray, Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiraladı. İlk sene sonunda 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu mevcut. Eğer kiralama opsiyonu kullanılırsa 2. sezonun sonunda satın alma opsiyonu 13 milyon euro.

İşte Galatasaray'ın KAP'a açıklaması;

Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

STEVEN NZONZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kariyerine Amiens takımında başlayan Steven Nzonzi, Blackburn, Stoke City, Sevilla ve Roma takımlarında oynadı. Roma2nın geçen sezon 26,6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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