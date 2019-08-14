Galatasaray Nzonzi'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray, Roma'da forma giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip Roma forması giyen Steven Nzonzi transferini bitirdi.
Sarı Kırmızılı kulüp Steven Nzonzi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığnı KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiraladı. İlk sene sonunda 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu mevcut. Eğer kiralama opsiyonu kullanılırsa 2. sezonun sonunda satın alma opsiyonu 13 milyon euro.
İşte Galatasaray'ın KAP'a açıklaması;
Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
STEVEN NZONZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kariyerine Amiens takımında başlayan Steven Nzonzi, Blackburn, Stoke City, Sevilla ve Roma takımlarında oynadı. Roma2nın geçen sezon 26,6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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