15 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 Giriş Tarihi: 15.08.2019

'ın Falcao transferini yürüten menajer 'tan açıklama geldi. İstanbul'a gelen Bulut, "Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor. olumsuz bir şey yok." dedi.

'ın transfer gündemindeki için Monaco Teknik Direktörü Leonarda Jardim'in yaptığı açıklamanın ardından bu kez menajer konuştu.

Monaco'dan İstanbul'a dönen Ahmet Bulut, havalimanında yaptığı açıklamada "Falcao hafta sonu bir maça çıkacak, Jardim ile konuşuyor ve oynamasını istiyorlar. Gelecek hafta ortasına kadar her şey netleşir. Olumsuz bir şey yok. Onlar bir forvet daha alacak, hafta başında bu transferi gerçekleştirirler. Ondan sonra bir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Falcao da şartlar oluşursa, 'ye gelmek istiyor. Transfer olursa, Galatasaray gerekli maliyet açıklamalarını yapar. Gelecek hafta ortasaına kadar her şey netleşir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması: Şu anda olumsuz bir durum yok

Monaco, 18 Ağustos Pazar günü TSİ 16:00'da Nimes'i ağırlayacak. Radamel Falcao'nun Nimes maçına 11'de başlaması bekleniyor.

MUSTAFA CENGİZ: "HAYIRLISI HAYIRLISI"

Bu arada finalini izleyen başkan 'e taraftarlar, "Falcao gelecek mi?" diye bağırdı. Başkan, " hayırlısı" diyerek yanıt verdi.

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