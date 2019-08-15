Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!

Galatasaray'ın Falcao transferini yürüten menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi. İstanbul'a gelen Bulut, "Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor. olumsuz bir şey yok." dedi.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao için Monaco Teknik Direktörü Leonarda Jardim'in yaptığı açıklamanın ardından bu kez menajer Ahmet Bulut konuştu.

Monaco'dan İstanbul'a dönen Ahmet Bulut, havalimanında yaptığı açıklamada "Falcao hafta sonu bir maça çıkacak, Jardim ile konuşuyor ve oynamasını istiyorlar. Gelecek hafta ortasına kadar her şey netleşir. Olumsuz bir şey yok. Onlar bir forvet daha alacak, hafta başında bu transferi gerçekleştirirler. Ondan sonra bir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Falcao da şartlar oluşursa, Türkiye'ye gelmek istiyor. Transfer olursa, Galatasaray gerekli maliyet açıklamalarını yapar. Gelecek hafta ortasaına kadar her şey netleşir." ifadelerini kullandı.

Monaco, 18 Ağustos Pazar günü TSİ 16:00'da Nimes'i ağırlayacak. Radamel Falcao'nun Nimes maçına 11'de başlaması bekleniyor.

MUSTAFA CENGİZ: "HAYIRLISI HAYIRLISI"

Bu arada Süper Kupa finalini izleyen başkan Mustafa Cengiz'e taraftarlar, "Falcao gelecek mi?" diye bağırdı. Başkan, "Hayırlısı hayırlısı" diyerek yanıt verdi.