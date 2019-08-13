Aslan'da hedef 23

13 Ağustos 2019, Salı
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1138 GALİBİYET ALDI
Aslan en farklı mağlubiyetini ise 6-0'lık skorla Fenerbahçe deplasmanında aldı. Sarı-kırmızılılar, 1959'dan beri 2010 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray bu karşılaşmaların 1138'inden galibiyetle ayrıldı. 510 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 362 maçta ise mağlubiyet gördü. Cimbom söz konusu maçlarda adeta gol oldu yağdı. Süper Lig'in en fazla şampiyon olan takımı unvanına sahip Galatasaray rakip ağlara 3537 gol bıraktı. Kalesinde ise 1753 gol gördü. Cimbom geride kalan 61 sezonda kötü dönemler de geçirdi. Mesela 2010-11 sezonunda çıktığı 34 maçta 16 mağlubiyet aldı. 1981-82 sezonunu 11. bitirdi.
4 SENELİK HÜKÜMDARLIK
Süper Lig'da sadece bir takım 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray, İmparator lakaplı hocası Fatih Terim yönetiminde 1996-97, 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarını domine etti.
12 PUAN FARK ATTI
Sarı-kırmızılılar lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım. Galatasaray 1987-88 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaştı. En yakın rakibi Beşiktaş 78 puanda kaldı. Bir daha 12 puan fark atan takım çıkmadı.
DERWALL DEVRiMi
Galatasaray,1972-73 sezonunda şampiyonluğa ulaştıktan sonra tam 13 sene bir daha ligi en üst sırada bitiremedi. Takımın başına Jupp Derwall'i getiren Cimbom, efsane Alman teknik adamla 1986-87 sezonunda bu büyük hasretini dindirdi.
HASRET YILLARI
Türk futbolunun devleri lige ambargo koysa da uzun yıllar şampiyonluk göremedikleri dönemler oldu. Beşiktaş 14, Galatasaray 13, Fenerbahçe 6, Trabzonspor ise 35 yıl şampiyonluk bekledi.
CİMBOM'UN 'EN'LERİ
En çok şampiyon: 22 defa
En kötü derecesi: 11. (1981-82)
En iyi sezonu: 83 puan (2005-06)
En kötü sezonu: 29 puan (1979-80)
En çok maç kazandığı sezon: 27 galibiyet (1960-61, 1987-88)
En az maç kazandığı sezon: 8 galibiyet (1979-80)
En çok berabere kaldığı sezon: 17 (1966-67)
En az berabere kaldığı sezon: 3 (1991-92, 2017-18)
En az yenildiği sezon: 0 (1985-86)
En çok yenildiği sezon: 16 (2010-11)
En çok gol attığı sezon: 42 maçta 105 gol (1962-63)
Ez az gol attığı sezon: 32 maçta 26 gol (1981-82)
En az gol yediği sezon: 30 maçta 12 gol (1972-73)
En çok gol yediği sezon: 34 maçta 49 gol (2015-16)
En farklı galibiyet: 8-0 (1959-60 Altınordu, 1992-93 A.Gücü)
En farklı yenilgi: 6-0 (2002-03) En gollü maçı: 9-2 (1982-83 Adana Demir)
En iyi gol averajı: Attığı 90, yediği 30, artı 60 (1996-97)
En kötü gol averajı: Attığı 41, yediği 46, eksi 5 (2010-11)
Aslan'da hedef 23
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Galatasaray, 1959’da start alan yarışta 22 kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi bildi. Altınordu ve A.Gücü’nü 8-0 yendi. En ağır yenilgisi 6-0 ile ezeli rakibi F.Bahçe’ye oldu
Süper Lig'de 62. sezon cuma günü Denizlispor-Galatasaray maçıyla açılıyor. Son 2 sezonun şampiyonu olan Cimbom, lige de damga vurmuş bir ekip. 1959'da başlayan lig yarışında Aslan geride kalan 61 sezonun 22'sinde mutlu sona ulaşmayı başardı. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 3 şampiyonluk fark atan Cimbom bu sezon da ipi göğüsleyerek hat-trick yapmak istiyor. Cimbom "Hedef 23" diyerek yeni sezonun ateşini yakarken geride kalan yıllarda büyük sevinçler de tattı, farklı mağlubiyetler de aldı. Galatasaray, iki defa 8-0'lık galibiyet elde etti. Cimbom, Altınordu ve Ankaragücü'nü 8 golle devirmeyi bildi.
1138 GALİBİYET ALDI
Aslan en farklı mağlubiyetini ise 6-0'lık skorla Fenerbahçe deplasmanında aldı. Sarı-kırmızılılar, 1959'dan beri 2010 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray bu karşılaşmaların 1138'inden galibiyetle ayrıldı. 510 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 362 maçta ise mağlubiyet gördü. Cimbom söz konusu maçlarda adeta gol oldu yağdı. Süper Lig'in en fazla şampiyon olan takımı unvanına sahip Galatasaray rakip ağlara 3537 gol bıraktı. Kalesinde ise 1753 gol gördü. Cimbom geride kalan 61 sezonda kötü dönemler de geçirdi. Mesela 2010-11 sezonunda çıktığı 34 maçta 16 mağlubiyet aldı. 1981-82 sezonunu 11. bitirdi.
4 SENELİK HÜKÜMDARLIK
Süper Lig'da sadece bir takım 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray, İmparator lakaplı hocası Fatih Terim yönetiminde 1996-97, 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarını domine etti.
12 PUAN FARK ATTI
Sarı-kırmızılılar lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım. Galatasaray 1987-88 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaştı. En yakın rakibi Beşiktaş 78 puanda kaldı. Bir daha 12 puan fark atan takım çıkmadı.
DERWALL DEVRiMi
Galatasaray,1972-73 sezonunda şampiyonluğa ulaştıktan sonra tam 13 sene bir daha ligi en üst sırada bitiremedi. Takımın başına Jupp Derwall'i getiren Cimbom, efsane Alman teknik adamla 1986-87 sezonunda bu büyük hasretini dindirdi.
HASRET YILLARI
Türk futbolunun devleri lige ambargo koysa da uzun yıllar şampiyonluk göremedikleri dönemler oldu. Beşiktaş 14, Galatasaray 13, Fenerbahçe 6, Trabzonspor ise 35 yıl şampiyonluk bekledi.
CİMBOM'UN 'EN'LERİ
En çok şampiyon: 22 defa
En kötü derecesi: 11. (1981-82)
En iyi sezonu: 83 puan (2005-06)
En kötü sezonu: 29 puan (1979-80)
En çok maç kazandığı sezon: 27 galibiyet (1960-61, 1987-88)
En az maç kazandığı sezon: 8 galibiyet (1979-80)
En çok berabere kaldığı sezon: 17 (1966-67)
En az berabere kaldığı sezon: 3 (1991-92, 2017-18)
En az yenildiği sezon: 0 (1985-86)
En çok yenildiği sezon: 16 (2010-11)
En çok gol attığı sezon: 42 maçta 105 gol (1962-63)
Ez az gol attığı sezon: 32 maçta 26 gol (1981-82)
En az gol yediği sezon: 30 maçta 12 gol (1972-73)
En çok gol yediği sezon: 34 maçta 49 gol (2015-16)
En farklı galibiyet: 8-0 (1959-60 Altınordu, 1992-93 A.Gücü)
En farklı yenilgi: 6-0 (2002-03) En gollü maçı: 9-2 (1982-83 Adana Demir)
En iyi gol averajı: Attığı 90, yediği 30, artı 60 (1996-97)
En kötü gol averajı: Attığı 41, yediği 46, eksi 5 (2010-11)
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