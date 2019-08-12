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Henry Onyekuru'dan Galatasaray ve Everton'a teşekkür
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Monaco'ya transfer olan Nijeryalı genç futbolcu Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezon oynadığı Galatasaray'a ve kulübü Everton'a teşekkür etti.
Monaco'ya transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımla Everton ve Galatasaray'a teşekkür etti. 22 yaşındaki futbolcu konuyla ilgili açıklamasında, "Kariyerimin en iyi yılını geçirdiğim için Galatasaray'a ve bu şansı veren Everton'a teşekkür ediyorum. Türkiye'de geçirdiğim zaman muhteşemdi. Taraftarlar, kulüp ve takım arkadaşlarım ilk günden itibaren beni evimde hissettirdi. Tarih yazdık, teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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