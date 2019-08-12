12 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Henry Onyekuru'dan Galatasaray ve Everton'a teşekkür

Henry Onyekuru'dan Galatasaray ve Everton'a teşekkür
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Monaco'ya olan Nijeryalı genç futbolcu , geçtiğimiz sezon oynadığı 'a ve kulübü Everton'a teşekkür etti.

Monaco'ya olan Nijeryalı futbolcu , sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımla Everton ve 'a teşekkür etti. 22 yaşındaki futbolcu konuyla ilgili açıklamasında, "Kariyerimin en iyi yılını geçirdiğim için Galatasaray'a ve bu şansı veren Everton'a teşekkür ediyorum. Türkiye'de geçirdiğim zaman muhteşemdi. Taraftarlar, kulüp ve takım arkadaşlarım ilk günden itibaren beni evimde hissettirdi. Tarih yazdık, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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