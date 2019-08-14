14 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Terim'den Onyekuru'ya: 'İyi şanslar evlat'

Terim'den Onyekuru'ya: 'İyi şanslar evlat'
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Nijeryalı futbolcu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray Teknik Direktörü için 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onyekuru'ya, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' şeklinde cevap verdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Fransız ekibi Monaco'ya transfer olan Nijeryalı futbolcu , sarı-kırmızılıları unutamadı. Onyekuru, sosyal medya hesabından Teknik Direktör ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onykuru'nun paylaşımını alıntılayarak, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' cevabını yazdı.

İşte o paylaşım:


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