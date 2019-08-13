13 Ağustos 2019, Salı
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Böbrek taşı sancısı nedeniyle ameliyat edilen Feghouli'nin cuma akşamı oynanacak Denizlispor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.
Terim&Feghouli ameliyat oldu
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Sofiane Feghouli operasyon geçirdi. Bir süredir belinden rahatsızlık yaşayan Terim'in başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği açıklandı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Sofiane Feghouli operasyon geçirdi. Bir süredir belinden rahatsızlık yaşayan Terim'in başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği açıklandı. Fiorentina maçı dönüşü uçakta böbrek sancısı yaşayan Feghouli de endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirildi. İki ismin de iyi durumda olduğu bildirildi.
DURUMU BELİRSİZ
Böbrek taşı sancısı nedeniyle ameliyat edilen Feghouli'nin cuma akşamı oynanacak Denizlispor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.
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