13 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Terim&Feghouli ameliyat oldu

Terim&Feghouli ameliyat oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Galatasaray teknik direktörü ve Sofiane Feghouli operasyon geçirdi. Bir süredir belinden rahatsızlık yaşayan Terim'in başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği açıklandı.

Galatasaray teknik direktörü ve Sofiane Feghouli operasyon geçirdi. Bir süredir belinden rahatsızlık yaşayan Terim'in başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği açıklandı. Fiorentina maçı dönüşü uçakta böbrek sancısı yaşayan Feghouli de endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirildi. İki ismin de iyi durumda olduğu bildirildi.

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Böbrek taşı sancısı nedeniyle ameliyat edilen Feghouli'nin cuma akşamı oynanacak Denizlispor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.
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