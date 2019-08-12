12 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Wesley Sneijder futbolu bıraktı

Wesley Sneijder'den flaş karar!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 'nın efsane isimlerinden , futbolu kariyerini sonlandırdı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 'nın efsane isimlerinden , futbolu kariyerini sonlandırdı.

35 yaşında hayatını noktalayan Wesley Sneijder, kariyerinde Ajax, , Inter, Galatasaray, Nice ve Al Gharafa formaları giydi.

Hollandalı futbolcunun kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Süper Kupası, 1 İtalya Ligi, 2 İspanya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 2 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası, 2 Türkiye Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası zaferi bulunuyordu. Sneijder, Avrupa'da kazandığı 21 kupanın ardından Ocak 2018'de Katar'ın Al-Gharafa takımına transfer olmuştu.

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