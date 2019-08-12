12 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Onyekuru Monaco'da

Onyekuru imzayı attı! İşte yeni adresi...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.08.2019

, geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Henry ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Detaylar geliyor...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan görkemli bir imza töreni hazırlığı! İşte Falcao'nun geliş tarihi... G.Saray'dan görkemli bir imza töreni hazırlığı! İşte Falcao'nun geliş tarihi...
G.Saray'a Banega müjdesi! İşte geleceği tarih G.Saray'a Banega müjdesi! İşte geleceği tarih
Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü! Radamel Falcao... Abdurrahim Albayrak İstanbul'a döndü! Radamel Falcao...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör