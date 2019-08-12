Fatih Terim ameliyat oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, belindeki rahatsızlığı sebebiyle bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.
Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."
AMELİYAT OLAN FEGHOULI'NİN DURUMU İYİ
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin böbrek sancısı şikayeti nedeniyle endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı olduğu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir.
Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."
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