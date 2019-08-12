12 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim ameliyat oldu

Fatih Terim ameliyat oldu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 Giriş Tarihi: 12.08.2019

Galatasaray Teknik Direktörü , belindeki rahatsızlığı sebebiyle bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Teknik Direktörümüz Sayın , bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın 'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."

AMELİYAT OLAN FEGHOULI'NİN DURUMU İYİ

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin böbrek sancısı şikayeti nedeniyle endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir."


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