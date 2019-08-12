12 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın gündemindeki Naim Sliti’den sürpriz tercih

Naim Sliti’den sürpriz tercih
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Transfer döneminde adı sarı-kırmızılılar ile anılan Naim Sliti'nin yeni rotası Al-İttifak oldu. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sliti "Avrupa'dan da bazı teklifler aldım. Ancak Al-İttifak'ın bana önerdiği rakam çok cazipti" ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde adı sarı-kırmızılılar ile anılan Naim Sliti'nin yeni rotası Al-İttifak oldu. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sliti "Avrupa'dan da bazı teklifler aldım. Ancak Al-İttifak'ın bana önerdiği rakam çok cazipti" ifadelerini kullandı.

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