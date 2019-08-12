12 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Onyekuru’nun adresi Monaco

Onyekuru’nun adresi Monaco
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Galarasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak Everton ile bonservis pazarlıklarında anlaşmaya varamadığı Henry Onyekuru'nun rotası beklenildiği gibi Monaco oluyor. Nijeryalı futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Fransız ekibi, temsilcisiyle el sıkıştı. Sağlık kontrolleri sonrasında 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

Galarasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak Everton ile bonservis pazarlıklarında anlaşmaya varamadığı Henry Onyekuru'nun rotası beklenildiği gibi Monaco oluyor. Nijeryalı futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Fransız ekibi, temsilcisiyle el sıkıştı. Sağlık kontrolleri sonrasında 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
''Talibi değil sahibi oluruz'' ''Talibi değil sahibi oluruz''
Kral Falcao geliyor! Tarihi karşılama olacak... Kral Falcao geliyor! Tarihi karşılama olacak...
Mustafa Cengiz'den hat-trick Mustafa Cengiz'den hat-trick
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör