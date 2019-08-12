12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Onyekuru’nun adresi Monaco
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Galarasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak Everton ile bonservis pazarlıklarında anlaşmaya varamadığı Henry Onyekuru'nun rotası beklenildiği gibi Monaco oluyor. Nijeryalı futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Fransız ekibi, Premier Lig temsilcisiyle el sıkıştı. Sağlık kontrolleri sonrasında 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.
Galarasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak Everton ile bonservis pazarlıklarında anlaşmaya varamadığı Henry Onyekuru'nun rotası beklenildiği gibi Monaco oluyor. Nijeryalı futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Fransız ekibi, Premier Lig temsilcisiyle el sıkıştı. Sağlık kontrolleri sonrasında 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.
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