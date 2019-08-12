12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Alın artık Elneny'yi
Giriş Tarihi: 12.08.2019
İngiltere'de sezon başladığı için transfer dönemi kapandı. Arsenal'in kadrosunda düşünmediği Mohamed Elneny'yi Ada içinden bir takıma gönderme şansı kalmadı. Galatasaray, 27 yaşındaki ön libero ile bir süredir yakından ilgileniyor. Arsenal yönetimi de bir an önce onu elden çıkarmak istiyor. Metro'nun haberine göre Aslan, Mısırlı futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz iş imza aşamasından uzak.
İngiltere'de sezon başladığı için transfer dönemi kapandı. Arsenal'in kadrosunda düşünmediği Mohamed Elneny'yi Ada içinden bir takıma gönderme şansı kalmadı. Galatasaray, 27 yaşındaki ön libero ile bir süredir yakından ilgileniyor. Arsenal yönetimi de bir an önce onu elden çıkarmak istiyor. Metro'nun haberine göre Aslan, Mısırlı futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz iş imza aşamasından uzak.
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