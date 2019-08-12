12 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim: Talibi değil sahibi oluruz

''Talibi değil sahibi oluruz''
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Galatasaray , tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı. İmparator "Ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Galatasaraylıların da bayramı kutlu olsun. Geçen sezon alnımızın akıyla 3 kupayı kazandık. Her kupa bizim için önemli. 1996'da buraya geldiğimden beri fikrim değişmedi. Galatasaray yarıştığı kupanın talibi değil sahibi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray , tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı. İmparator "Ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Galatasaraylıların da bayramı kutlu olsun. Geçen sezon alnımızın akıyla 3 kupayı kazandık. Her kupa bizim için önemli. 1996'da buraya geldiğimden beri fikrim değişmedi. Galatasaray yarıştığı kupanın talibi değil sahibi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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