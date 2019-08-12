12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim: Talibi değil sahibi oluruz
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı. İmparator "Ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Galatasaraylıların da bayramı kutlu olsun. Geçen sezon alnımızın akıyla 3 kupayı kazandık. Her kupa bizim için önemli. 1996'da buraya geldiğimden beri fikrim değişmedi. Galatasaray yarıştığı kupanın talibi değil sahibi olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı. İmparator "Ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Galatasaraylıların da bayramı kutlu olsun. Geçen sezon alnımızın akıyla 3 kupayı kazandık. Her kupa bizim için önemli. 1996'da buraya geldiğimden beri fikrim değişmedi. Galatasaray yarıştığı kupanın talibi değil sahibi olmalıdır" ifadelerini kullandı.
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