12 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Diagne: Kral benim

Galatasaray'da Diagne: Kral benim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Monaco'lu ile fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından Mbaye Diagne'den ilginç bir çıkış geldi. Senegalli forvet, İnstagram hesabında kral tacı taktığı bir çizimi paylaşıp "2018-19 sezonu gol kralı Diagne" yazısını koydu.

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Monaco'lu ile fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından Mbaye Diagne'den ilginç bir çıkış geldi. Senegalli forvet, İnstagram hesabında kral tacı taktığı bir çizimi paylaşıp "2018-19 sezonu gol kralı Diagne" yazısını koydu.

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