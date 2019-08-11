11 Ağustos 2019, Pazar

GALATASARAY

Son rakip Fiorentina

Son rakip Fiorentina
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Galatasaray bugün deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak.

Galatasaray bugün deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda P'Naikos ve Bordeaux'yu mağlup eden G.Saray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi.

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