11 Ağustos 2019, Pazar
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Diagne soru işareti
Giriş Tarihi: 11.08.2019
Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antrenmanlara katılan Diagne, Fiorentina ile oynanacak 23 kişilik kamp kadrosunda yer almış ve bu durum sürpriz olarak algılanmıştı. 27 yaşındaki Senegallinin bugünkü karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise merak konusu.
Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antrenmanlara katılan Diagne, Fiorentina ile oynanacak 23 kişilik kamp kadrosunda yer almış ve bu durum sürpriz olarak algılanmıştı. 27 yaşındaki Senegallinin bugünkü karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Terim, maça Mitroglou ile başlayıp sonradan Diagne'ye şans verebilir.
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