11 Ağustos 2019, Pazar

GALATASARAY

Diagne soru işareti

Diagne soru işareti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antrenmanlara katılan Diagne, Fiorentina ile oynanacak 23 kişilik kamp kadrosunda yer almış ve bu durum sürpriz olarak algılanmıştı. 27 yaşındaki Senegallinin bugünkü karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise merak konusu.

Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antrenmanlara katılan Diagne, Fiorentina ile oynanacak 23 kişilik kamp kadrosunda yer almış ve bu durum sürpriz olarak algılanmıştı. 27 yaşındaki Senegallinin bugünkü karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Terim, maça Mitroglou ile başlayıp sonradan Diagne'ye şans verebilir.
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