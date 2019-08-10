10 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Bakayoko pazarlığı

Bakayoko pazarlığı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Aslan orta sahası için Monaco'dan Youssef Ait Bennasser ile temaslarını sürdürürken Tiemoue Bakayoko ile de görüşmelere devam ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak yaklaşırken, Galatasaray, ile henüz anlaşmaya varamadı.

Aslan orta sahası için Monaco'dan Youssef Ait Bennasser ile temaslarını sürdürürken Tiemoue Bakayoko ile de görüşmelere devam ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak yaklaşırken, Galatasaray, ile henüz anlaşmaya varamadı. Cimbom'un 1.5 milyon euro'luk kiralama teklifi, Ada kulübü tarafından düşük bulundu. 'in güçlü ekibi kapıyı 3.5 milyon euro'dan açtı. Sarı-kırmızılı kulüp ise bu rakamı düşürmeye çalışıyor.
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