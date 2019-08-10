Gerçekten İmparator

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden G.Saray'ın hocası Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda.

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden G.Saray'ın hocası Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda. Tecrübeli çalıştırıcı, 4. kez görev aldığı sarı-kırmızılı takımda toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı. Terim dışında iki isim daha şampiyonluk gördü. F.Bahçe hocası Ersun Yanal, 2013-14'te, Konya'nın hocası Aykut Kocaman ise 2010-11 sezonunda şampiyonluk gördü.