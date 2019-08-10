10 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Gerçekten İmparator

Gerçekten İmparator
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden G.Saray'ın hocası , lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda.

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden G.Saray'ın hocası , lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda. Tecrübeli çalıştırıcı, 4. kez görev aldığı sarı-kırmızılı takımda toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı. Terim dışında iki isim daha şampiyonluk gördü. F.Bahçe hocası , 2013-14'te, Konya'nın hocası Aykut Kocaman ise 2010-11 sezonunda şampiyonluk gördü.

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