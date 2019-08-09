09 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Spartak Moskova, Diagne'yi sordu

Spartak Moskova Diagne'yi sordu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Rus temsilcisi , hakkında bilgi istedi.

için son olarak kulübü devreye girdi. Rus ekibinin, golcü oyuncunun menajeri ile görüşerek Diagne'nin ücreti ve bonservisi ile alakalı bilgi aldı. Ancak Senegalli futbolcunun, 'dan daha iyi şartlarda bir kontrat imzalamak istemesi, Rusların maliyetini yüksek bulmasına neden oldu. Diagne'nin yıllık 3 milyon euro talep ettiği ve Galatasaray'ın da istediği 13 milyon euro'luk bonservis bedeli sonrası Moskova temsilcisinin 'Biz bu rakamlara çıkamayız' yanıtı verdiği öğrenildi.

ELDE KALDI

Katarve Suudi takımlarının kapısından dönen Diagne'nin transferinden 'nın ardından Spartak Moskova da vazgeçti. Galatasaray, ayrılma ihtimali nedeniyle Senegalli yıldıza lisans çıkartmamıştı.
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