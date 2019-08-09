09 Ağustos 2019, Cuma
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ELDE KALDI
Katarve Suudi takımlarının kapısından dönen Diagne'nin transferinden Aston Villa'nın ardından Spartak Moskova da vazgeçti. Galatasaray, ayrılma ihtimali nedeniyle Senegalli yıldıza lisans çıkartmamıştı.
Spartak Moskova, Diagne'yi sordu
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Rus temsilcisi Spartak Moskova, Mbaye Diagne hakkında bilgi istedi.
Mbaye Diagne için son olarak Spartak Moskova kulübü devreye girdi. Rus ekibinin, golcü oyuncunun menajeri ile görüşerek Diagne'nin ücreti ve bonservisi ile alakalı bilgi aldı. Ancak Senegalli futbolcunun, Galatasaray'dan daha iyi şartlarda bir kontrat imzalamak istemesi, Rusların maliyetini yüksek bulmasına neden oldu. Diagne'nin yıllık 3 milyon euro talep ettiği ve Galatasaray'ın da istediği 13 milyon euro'luk bonservis bedeli sonrası Moskova temsilcisinin 'Biz bu rakamlara çıkamayız' yanıtı verdiği öğrenildi.
ELDE KALDI
Katarve Suudi takımlarının kapısından dönen Diagne'nin transferinden Aston Villa'nın ardından Spartak Moskova da vazgeçti. Galatasaray, ayrılma ihtimali nedeniyle Senegalli yıldıza lisans çıkartmamıştı.
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