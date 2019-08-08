08 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.08.2019

, Akhisarspor ile oynadığı TFF müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle 'nın 52. maddesi uyarınca 'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

" A.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle 'nın 52. maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir."

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