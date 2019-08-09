Aslan'dan büyük ambargo

09 Ağustos 2019, Cuma
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KUPALARIN EFENDİSİ
Akhisar karşısında 20. kupasını kaldırmayı başaran Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı hocası Fatih Terim faal hocalar arasında "En fazla kupa kazanan" 3. teknik direktör olmayı başardı. Hali hazırda 29 kupa ile Manchester City'nin hocası Guardiola ilk sırada, Ancelotti ise 21 kupayla ikinci sırada.
141 GÜNDE 1 KUPA
Zaman zaman sıkıntılı anlar yaşasa da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de başarılı çalışmalarının karşılığını aldı. Ankara'da Süper Kupa'yı göğüsleyen Cengiz, 18 ayda, 4. kez kupa sevinci yaşadı.
KOÇ'UN TALIHSIZLIĞI!
Yöneticiliği döneminde Galatasaray'ın 4 kupa kaldırmasını izleyen Ali Koç 14 aylık Fenerbahçe başkanlığı döneminde ise Galatasaray'ın, lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğuna şahitlik etti.
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Giriş Tarihi: 09.08.2019
Sezonu 3 kupa ile tamamlayan Cimbom, Türkiye’de son 24 organizasyonun 14’ünde şampiyonluğa ulaştı.
TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, bir kupa daha müzesine götürmeyi başardı. Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım böylece Türkiye'de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi. Cimbom bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 5'er, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Aynı dönemde Fenerbahçe 4, Beşiktaş, Konyaspor ve Akhisarspor ise 2'şer kupa kazandı.
KUPALARIN EFENDİSİ
Akhisar karşısında 20. kupasını kaldırmayı başaran Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı hocası Fatih Terim faal hocalar arasında "En fazla kupa kazanan" 3. teknik direktör olmayı başardı. Hali hazırda 29 kupa ile Manchester City'nin hocası Guardiola ilk sırada, Ancelotti ise 21 kupayla ikinci sırada.
141 GÜNDE 1 KUPA
Zaman zaman sıkıntılı anlar yaşasa da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de başarılı çalışmalarının karşılığını aldı. Ankara'da Süper Kupa'yı göğüsleyen Cengiz, 18 ayda, 4. kez kupa sevinci yaşadı.
KOÇ'UN TALIHSIZLIĞI!
Yöneticiliği döneminde Galatasaray'ın 4 kupa kaldırmasını izleyen Ali Koç 14 aylık Fenerbahçe başkanlığı döneminde ise Galatasaray'ın, lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğuna şahitlik etti.
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