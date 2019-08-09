09 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Aslan'dan büyük ambargo

Aslan'dan büyük ambargo
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Sezonu 3 kupa ile tamamlayan Cimbom, ’de son 24 organizasyonun 14’ünde şampiyonluğa ulaştı.

maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan , bir kupa daha müzesine götürmeyi başardı. Lig ve Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım böylece Türkiye'de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi. Cimbom bu sürede ve TFF Süper Kupa'da 5'er, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Aynı dönemde 4, , ve Akhisarspor ise 2'şer kupa kazandı.

KUPALARIN EFENDİSİ

Akhisar karşısında 20. kupasını kaldırmayı başaran Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı hocası faal hocalar arasında "En fazla kupa kazanan" 3. teknik direktör olmayı başardı. Hali hazırda 29 kupa ile 'nin hocası Guardiola ilk sırada, Ancelotti ise 21 kupayla ikinci sırada.

141 GÜNDE 1 KUPA

Zaman zaman sıkıntılı anlar yaşasa da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de başarılı çalışmalarının karşılığını aldı. Ankara'da Süper Kupa'yı göğüsleyen Cengiz, 18 ayda, 4. kez kupa sevinci yaşadı.

KOÇ'UN TALIHSIZLIĞI!

Yöneticiliği döneminde Galatasaray'ın 4 kupa kaldırmasını izleyen Ali Koç 14 aylık Fenerbahçe başkanlığı döneminde ise Galatasaray'ın, lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğuna şahitlik etti.
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