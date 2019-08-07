08 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Mustafa Cengiz'den Falcao ve KAP açıklaması

Mustafa Cengiz'den Falcao ve KAP açıklaması
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.08.2019

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