07 Ağustos 2019, Çarşamba
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İyi ki doğdun Gomis
Giriş Tarihi: 07.08.2019
Sarı kırmızılılar eski yıldızı Bafeetimbi Gomis'in doğum gününü unutmadı.
Galatasaray eski gol kralı Bafetimbi Gomis'in doğum gününü kutladı. 34 yaşına giren Fransız golcü için yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Gomis" yazıldı. Gomis'in bir kez Süper Lig'i kazandığı, bir kez de gol kralı olduğu hatırlatıldı.
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