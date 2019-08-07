07 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

İyi ki doğdun Gomis

İyi ki doğdun Gomis
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.08.2019

Sarı kırmızılılar eski yıldızı Bafeetimbi 'in unutmadı.

eski gol kralı Bafetimbi 'in kutladı. 34 yaşına giren Fransız golcü için yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Gomis" yazıldı. Gomis'in bir kez 'i kazandığı, bir kez de gol kralı olduğu hatırlatıldı.

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