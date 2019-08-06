06 Ağustos 2019, Salı
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Henry Onyekuru: "Sadece G.Saray"
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Everton ile Monaco, Henry Onyekuru'nun transferi için 15 milyon euro'ya anlaştı.
Ancak Nijeryalı futbolcu bir kez daha "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Bu kararım kesin" ifadelerini kullandı. Everton yönetimi bu gelişme üzerine Aslan ile pazarlık masasına oturma kararı aldı. Bir kez daha kiralama formülü gündemde.
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