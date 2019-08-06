06 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Henry Onyekuru: "Sadece G.Saray"

Henry Onyekuru: Sadece G.Saray
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Everton ile Monaco, 'nun transferi için 15 milyon euro'ya anlaştı.

Ancak Nijeryalı futbolcu bir kez daha "Ben 'da oynamak istiyorum. Bu kararım kesin" ifadelerini kullandı. Everton yönetimi bu gelişme üzerine Aslan ile pazarlık masasına oturma kararı aldı. Bir kez daha kiralama formülü gündemde.
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