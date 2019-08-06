06 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Bakayoko’da rakip Napoli

Bakayoko’da rakip Napoli
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.08.2019

, 'li Tiemoue için görüşmelerini sürdürüyor.

Fransız orta saha oyuncusu için 'nin de devreye girmesi planları biraz aksatmış durumda. Sky Sport İtalia'nın haberine göre , 'ya Napoli formasıyla geri dönebilir. , 24 yaşındaki oyuncuya 2.8 milyon euro öneriyor.
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