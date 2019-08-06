06 Ağustos 2019, Salı
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Bakayoko’da rakip Napoli
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Galatasaray, Chelsea'li Tiemoue Bakayoko için görüşmelerini sürdürüyor.
Fransız orta saha oyuncusu için Napoli'nin de devreye girmesi planları biraz aksatmış durumda. Sky Sport İtalia'nın haberine göre Bakayoko, İtalya'ya Napoli formasıyla geri dönebilir. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncuya 2.8 milyon euro öneriyor.
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