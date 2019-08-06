06 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Ndiaye Monaco yolcusu

Ndiaye Monaco yolcusu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.08.2019

'ın sözleşme yenilemediği Ndiaye, yolcusu.

Aslan yeni sezonda kadrosunda düşünmediği için Badou Ndiaye ile masaya oturmamıştı. Senegalli oyuncunun adı bir dönem ile anılsa da rotasının Monaco olacağı öğrenildi. Fransız basını, Badou Ndiaye ile Monaco'nun dışında Rennes, Lille ve Everton'ın da ilgilendiğini yazdı.
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