Valencia: Tigres’te kalacağım

Galatasaray'ın Tigres'te forma giyen Enner Valencia'yı da gündemine aldığı öne sürülmüştü. Ekvadorlu golcü, söz konusu iddialara yanıt verdi. Valencia, "Taraftarlarımız bana çok güzel davrandığı için kalarak onları mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın Tigres'te forma giyen Enner Valencia'yı da gündemine aldığı öne sürülmüştü. Ekvadorlu golcü, söz konusu iddialara yanıt verdi. Valencia, "Taraftarlarımız bana çok güzel davrandığı için kalarak onları mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.