05 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Valencia: Tigres’te kalacağım

Valencia: Tigres’te kalacağım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Galatasaray'ın Tigres'te forma giyen Enner 'yı da gündemine aldığı öne sürülmüştü. Ekvadorlu golcü, söz konusu iddialara yanıt verdi. Valencia, "Taraftarlarımız bana çok güzel davrandığı için kalarak onları mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın Tigres'te forma giyen Enner 'yı da gündemine aldığı öne sürülmüştü. Ekvadorlu golcü, söz konusu iddialara yanıt verdi. Valencia, "Taraftarlarımız bana çok güzel davrandığı için kalarak onları mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

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