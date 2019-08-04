04 Ağustos 2019, Pazar
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Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!
Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 Giriş Tarihi: 04.08.2019
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, sosyal medyadan Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor.
Daha önce Galatasaray taraftarlarının bir videosunu beğenen, ardından Fernando Muslera'yı takip eden Falcao, Galatasaray'a transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut'u Instagram'dan takip etti. 33 yaşındaki Falcao Ahmet Bulut'la birlikte bir diğer Türk menajer Özgün Koyutürk'ü de takip etti.
Özgün Koyutürk, Jean Michael Seri'nin Galatasaray'a transferinde rol oynamıştı.
Ayrıca Falcao için görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut da Monaco'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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