04 Ağustos 2019, Pazar

GALATASARAY

Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!

Falcao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 Giriş Tarihi: 04.08.2019

'ın transfer gündemindeki , sosyal medyadan Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor.

Daha önce taraftarlarının bir videosunu beğenen, ardından 'yı takip eden Falcao, Galatasaray'a transfer görüşmelerini sürdüren menajer 'u Instagram'dan takip etti. 33 yaşındaki Falcao Ahmet Bulut'la birlikte bir diğer Türk menajer Özgün Koyutürk'ü de takip etti.

Özgün Koyutürk, Jean Michael Seri'nin Galatasaray'a transferinde rol oynamıştı.

Ayrıca Falcao için görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut da Monaco'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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